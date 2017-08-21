Хакеры атаковали сайт выставки ЭКСПО-2017 в Казахстане, заявляют в Астане

Сайт международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 подвергся масштабной хакерской атаке, сообщили в нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017".

"20 августа после 23:00 (по времени Астаны) была зафиксирована масштабная DDos-атака на сервер, где располагается сайт expo2017.astana.com. Злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду)", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным компании, в настоящее время работоспособность сервера полностью восстановлена.

"Все данные по DDos-атаке на сервер были направлены в специальные службы", - уточнили в ведомстве.

Международная специализированная выставка ЭКСПО проходит в Астане в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года.