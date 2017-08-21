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ТЭК 21.08.2017 13:05

SOCAR отбирает подрядчика по реконструкции и капремонту нефтяных резервуаров

Управление нефтепроводов компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает подрядчика по реконструкции и капитальному ремонту нефтяных резервуаров типа RVS-5000 в Сураханинском нефтетранспортном участке, говорится в объявлении управления.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два лота: реконструкция нефтяного резервуара №6; капитальный ремонт нефтяного резервуара №4.

Стоимость участия в каждом из двух лотов составляет 250 манат. Победитель тендера должен будет реализовать контракт за 5 месяцев.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18 сентября. Тендерная процедура состоится в этот же день.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]