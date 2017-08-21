SOCAR отбирает подрядчика по реконструкции и капремонту нефтяных резервуаров

Управление нефтепроводов компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает подрядчика по реконструкции и капитальному ремонту нефтяных резервуаров типа RVS-5000 в Сураханинском нефтетранспортном участке, говорится в объявлении управления.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает два лота: реконструкция нефтяного резервуара №6; капитальный ремонт нефтяного резервуара №4.

Стоимость участия в каждом из двух лотов составляет 250 манат. Победитель тендера должен будет реализовать контракт за 5 месяцев.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18 сентября. Тендерная процедура состоится в этот же день.

Н.Аббасова