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ТЭК 21.08.2017 13:12

SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №33 будет пробурена с морского основания №20. Проектная глубина скважины составляет 730 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на платформах №7 и №11 на мелководной части месторождения Гюнешли, на месторождении Умид, на платформе №6 на Булла и на платформе №20 на месторождении Западный Абшерон.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]