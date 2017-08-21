SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №33 будет пробурена с морского основания №20. Проектная глубина скважины составляет 730 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».
Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на платформах №7 и №11 на мелководной части месторождения Гюнешли, на месторождении Умид, на платформе №6 на Булла и на платформе №20 на месторождении Западный Абшерон.
Н.Аббасова
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