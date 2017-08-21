Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе, погиб пешеход, еще один ранен - СМИ

Легковой автомобиль в понедельник врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель, сообщают местные СМИ.
В первом случае обошлось без жертв, однако на второй остановке был сбит пешеход, от полученных травм он скончался. По данным сайта газеты "Прованс", речь идет о 42-летней женщине. Кроме того, еще одна женщина ранена.
В полиции сообщили, что задержали в районе Старого порта водителя машины, внешне похожей на ту, на которой совершили наезд. Выясняется, действительно ли он имеет отношение к случившемуся. Движение автотранспорта в районе Старого порта приостановлено.
Согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на людей, будучи за рулем небольшого автофургона марки "Рено". Следователи полагают, что эту машину угнали ранее утром.
К месту задержания подозреваемого прибыли саперы.
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