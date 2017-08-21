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Внешняя политика 21.08.2017 13:20

Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник экс-президентов и бывших глав правительств ряда стран, принимающих участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Баку, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, на встрече с И.Алиевым участвовали сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Шерагельди, экс-президенты Латвии Валдис Затлерс, Болгрии – Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, Хорватии – Иво Юсипович, Израиля – Далия Ицик, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумчия и экс-глава МИД Турции Хикмет Четин.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ЭКС/ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]