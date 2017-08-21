Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник экс-президентов и бывших глав правительств ряда стран, принимающих участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Баку, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, на встрече с И.Алиевым участвовали сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Шерагельди, экс-президенты Латвии Валдис Затлерс, Болгрии – Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, Хорватии – Иво Юсипович, Израиля – Далия Ицик, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумчия и экс-глава МИД Турции Хикмет Четин.

Ф.Исазаде