Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник экс-президентов и бывших глав правительств ряда стран, принимающих участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Баку, сообщает сайт главы государства.
Согласно сообщению, на встрече с И.Алиевым участвовали сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Шерагельди, экс-президенты Латвии Валдис Затлерс, Болгрии – Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, Хорватии – Иво Юсипович, Израиля – Далия Ицик, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумчия и экс-глава МИД Турции Хикмет Четин.
Ф.Исазаде
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