Эрдоган заявил о возможности проведения совместной операции Ирана и Турции против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной военной операции Тегерана и Анкары против курдов, сообщают в понедельник местные СМИ.
"Проведение совместной операции с Ираном против этих террористических организаций, представляющих угрозу, всегда стоит на повестке дня", - заявил он журналистам.
Под "террористическими организациями" президент Турции имел в виду "Рабочую партию Курдистана" и ее иранский аналог "Партию свободной жизни в Курдистане", пишут СМИ.
На прошлой неделе начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом. Это был первый визит начальника генштаба Ирана в Турцию с момента победы Исламской революции в 1979 году в Иране.
Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку
В Баку надеются на положительное решение судьбы Всероссийского Азербайджанского конгресса
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку
Казахстан может досрочно отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов
Азербайджан в I полугодии направил на разведение и защиту осетровых видов рыб 1,4 млн манат
Нигерия снизит экспорт нефти в октябре до пятимесячного минимума - CNBC
Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов
Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 11 человек, еще 17 пострадали - МВД
Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шамкирском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»