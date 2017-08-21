Эрдоган заявил о возможности проведения совместной операции Ирана и Турции против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной военной операции Тегерана и Анкары против курдов, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Проведение совместной операции с Ираном против этих террористических организаций, представляющих угрозу, всегда стоит на повестке дня", - заявил он журналистам.

Под "террористическими организациями" президент Турции имел в виду "Рабочую партию Курдистана" и ее иранский аналог "Партию свободной жизни в Курдистане", пишут СМИ.

На прошлой неделе начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом. Это был первый визит начальника генштаба Ирана в Турцию с момента победы Исламской революции в 1979 году в Иране.