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Регион 21.08.2017 13:55

Эрдоган заявил о возможности проведения совместной операции Ирана и Турции против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной военной операции Тегерана и Анкары против курдов, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Проведение совместной операции с Ираном против этих террористических организаций, представляющих угрозу, всегда стоит на повестке дня", - заявил он журналистам.

Под "террористическими организациями" президент Турции имел в виду "Рабочую партию Курдистана" и ее иранский аналог "Партию свободной жизни в Курдистане", пишут СМИ.

На прошлой неделе начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом. Это был первый визит начальника генштаба Ирана в Турцию с момента победы Исламской революции в 1979 году в Иране.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, КУРДЫ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]