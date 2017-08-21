Полиция запрашивает санкции на арест пяти подозреваемых в теракте в финском городе Турку

Полиция Финляндии запрашивает санкции на арест пяти марокканцев, подозреваемых в террористическом нападении в пятницу в городе Турку (Turku).

Главного подозреваемого, 18-летнего марокканца Абдеррахмана Мешкаха (Abderrahman Mechkah), предлагается арестовать за убийство двух и попытки убийства восьми человек в террористических целях, сообщил в понедельник портал телерадиовещания со ссылкой на данные полиции Финляндии.

Еще четверо ранее задержанных предлагается арестовать за соучастие в убийствах и попытках убийства в террористических целях. Они отрицают свою вину.

Просьбу полиции окружной суд юго-западной Финляндии рассмотрит во вторник.

Ранее сообщалось о рассмотрении санкции на арест только главного подозреваемого А.Мешкаха.

Он находится после ранения при задержании в Центральной больнице университета города Турку и его участие в заседании суда будет проходить по видеосвязи.

Полиция задержала 18-летнего гражданина Марокко, который устроил в пятницу резню в центре города Турку (Turku), убив двух человек и ранив еще восемь, в том числе трех граждан Италии, Швеции и Великобритании.

Ранее он отказывался отвечать на вопросы, но в воскресенье вечером допрос с помощью переводчика все же состоялся, однако его содержание полиция в интересах следствия не раскрывает, сообщила полиция в Twitter.

В воскресенье полиция провела также дополнительные обыски.

В воскресенье марокканец был взят под усиленную охрану после звонка в больницу с угрозой убить его. Номер звонившего полиции известен.

О мотивах нападения марокканца пока не сообщается. Полиция не комментирует сообщения СМИ, что нападавшему, прибывшему в Финляндию весной 2016 года и ходатайствовавшему о получении убежища, было отказано в этой просьбе.

Полиция отмечает, что нападавший стремился убивать женщин: две погибли от его рук, еще шесть были ранены. Ранения также получили двое мужчин, поспешивших на помощь женщинам. Пострадавшим и погибшим было от 15 до 67 лет.

Власти расценивают происшедшее в Турку как первый в новейшей истории страны террористический акт. Пока неизвестно, связаны ли события в Турку с терактами в Испании, в которых тоже подозревают выходцев из Марокко.