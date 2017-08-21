Изобретатель подлодки "Наутилус" Петер Мадсен в ходе допроса рассказал, что причиной гибели шведской журналистки Ким Уолл мог стать несчастный случай, сообщил в понедельник журнал "Шпигель".

По данным издания, об исчезновении 30-летней К.Уолл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с П.Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

Как отмечается в заявлении полиции, П.Мадсен признался в том, что "на борту судна произошел несчастный случай, приведший к смерти К.Уолл, после чего он сбросил ее тело в неизвестном месте в бухте Кеге".

Ранее изобретатель подлодки отвергал свою вину в убийстве. О мотивах преступника и обстоятельствах смерти К.Уолл не сообщается.

В настоящее время шведские и датские власти пытаются установить путь, по которому прошла лодка в день гибели журналистки.