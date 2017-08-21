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ТЭК 21.08.2017 14:25

Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года

Цены на нефть до конца 2022 года будут колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, говорится в обзоре аналитиков Citigroup Inc. Эда Морса и Эрика Ли.

Ранее эксперты полагали, что верхняя граница изменения цен в этом периоде будет проходить на уровне $65 за баррель.

Прогноз ухудшен из-за избыточного предложения нефти как странами ОПЕК, так и производителями сланцевой нефти в США.

В случае резкого усиления перепроизводства возможно падение цены к $30 за баррель, тогда как геополитические риски и сокращение поставок могут обеспечить временный рост до $70 за баррель, отмечают аналитики Citi.

В этом году цена ближайшего контракта на нефть Brent уменьшилась на 10%. В ходе торгов в понедельник октябрьский фьючерс подешевел на 0,4%, до $52,52 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ПРОГНОЗ, CITI


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]