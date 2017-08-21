Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года

Цены на нефть до конца 2022 года будут колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, говорится в обзоре аналитиков Citigroup Inc. Эда Морса и Эрика Ли.
Ранее эксперты полагали, что верхняя граница изменения цен в этом периоде будет проходить на уровне $65 за баррель.
Прогноз ухудшен из-за избыточного предложения нефти как странами ОПЕК, так и производителями сланцевой нефти в США.
В случае резкого усиления перепроизводства возможно падение цены к $30 за баррель, тогда как геополитические риски и сокращение поставок могут обеспечить временный рост до $70 за баррель, отмечают аналитики Citi.
В этом году цена ближайшего контракта на нефть Brent уменьшилась на 10%. В ходе торгов в понедельник октябрьский фьючерс подешевел на 0,4%, до $52,52 за баррель.
Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку
В Баку надеются на положительное решение судьбы Всероссийского Азербайджанского конгресса
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку
Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов
Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 11 человек, еще 17 пострадали - МВД
Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шамкирском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе
Французские следователи не считают терактом инцидент со сбитыми на остановке в Марселе людьми
Эксперты РФ, Турции и Ирана в конце августа - начале сентября проведут консультации по зоне деэскалации в сирийском Идлибе - Лавров
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»