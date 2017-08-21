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ТЭК 21.08.2017 15:28

Катар внедряет новые практики при поставках СПГ

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, впервые в истории осуществил поставки СПГ в более чем один порт с одного танкера.

Как сообщили катарские компании по производству и экспорту газа Qatargas и RasGas Company, они совместно зафрахтовали танкер СПГ Al Khuwair класса Q-Flex для поставки топлива различным покупателям в Бельгии и Великобритании.

СПГ было загружено на катарском терминале в Ras Laffan и доставлено для регазификации в порты Zeebrugge (Бельгия) и South Hook (Великобритания). Более никаких подробностей по объемам, срокам и стоимости сделки компании не сообщают.

Вместе с тем они отметили, что данная инициатива свидетельствует о готовности Катара проявлять большую гибкость при поставках СПГ и качественно удовлетворять потребности клиентов.

В начале лета Катар заявил о готовности увеличить производство СПГ с нынешних 77 млн тонн в год до 100 млн к 2020 году. В настоящее время эта страна находится под санкциями со стороны ряда арабских государств в связи с обвинениями в поддержке терроризма.

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Тэги: КАТАР, СПГ, ПОСТАВКИ, ГИБКОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]