Катар внедряет новые практики при поставках СПГ

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, впервые в истории осуществил поставки СПГ в более чем один порт с одного танкера.
Как сообщили катарские компании по производству и экспорту газа Qatargas и RasGas Company, они совместно зафрахтовали танкер СПГ Al Khuwair класса Q-Flex для поставки топлива различным покупателям в Бельгии и Великобритании.
СПГ было загружено на катарском терминале в Ras Laffan и доставлено для регазификации в порты Zeebrugge (Бельгия) и South Hook (Великобритания). Более никаких подробностей по объемам, срокам и стоимости сделки компании не сообщают.
Вместе с тем они отметили, что данная инициатива свидетельствует о готовности Катара проявлять большую гибкость при поставках СПГ и качественно удовлетворять потребности клиентов.
В начале лета Катар заявил о готовности увеличить производство СПГ с нынешних 77 млн тонн в год до 100 млн к 2020 году. В настоящее время эта страна находится под санкциями со стороны ряда арабских государств в связи с обвинениями в поддержке терроризма.
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