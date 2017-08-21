Нигерия снизит экспорт нефти в октябре до пятимесячного минимума - CNBC

Нигерия, крупнейший африканский производитель нефти и крупнейшая экономика Африки, как ожидается, в октябре снизит экспорт нефти до 1,72 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на различные местные источники.
Канал отмечает, что этот показатель может измениться в сторону увеличения с учетом нескольких возможных экспортных партий нефти, но он все равно останется минимальным за последние пять месяцев и будет немного ниже сентябрьских ожиданий в объеме 1,88 млн (б/с).
Нигерия экспортирует в августе, как предполагается, около 2 млн б/с, и это будет максимальный уровень за последние 17 месяцев. Однако в связи закрытием двух нефтепроводов, задействованных для экспорта нигерийской нефти сорта Bonny Light, поставки в соответствии с экспортными графиками снизятся в следующем месяце до названных 1,88 млн.
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