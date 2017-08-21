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ТЭК 21.08.2017 15:58

Нигерия снизит экспорт нефти в октябре до пятимесячного минимума - CNBC

Нигерия, крупнейший африканский производитель нефти и крупнейшая экономика Африки, как ожидается, в октябре снизит экспорт нефти до 1,72 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на различные местные источники.

Канал отмечает, что этот показатель может измениться в сторону увеличения с учетом нескольких возможных экспортных партий нефти, но он все равно останется минимальным за последние пять месяцев и будет немного ниже сентябрьских ожиданий в объеме 1,88 млн (б/с).

Нигерия экспортирует в августе, как предполагается, около 2 млн б/с, и это будет максимальный уровень за последние 17 месяцев. Однако в связи закрытием двух нефтепроводов, задействованных для экспорта нигерийской нефти сорта Bonny Light, поставки в соответствии с экспортными графиками снизятся в следующем месяце до названных 1,88 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НИГЕРИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]