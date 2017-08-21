Машзавод имени Б.Сардарова предлагает реализовать проект стоимостью в 12 млн манат по развитию машиностроения в Азербайджане

Машиностроительный завод имени Б. Сардарова подготовил новый инвестиционный проект по развитию машиностроения в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Реализация проекта предполагается на территории машзавода имени Б. Сардарова. Цель проекта – повышение качества выпускаемой заводом продукции и конкурентоспособности самого предприятия. В этой связи в рамках проекта предусматривается ремонт производственных участков завода, закупка современного оборудования и получение Монограммы Американского института нефти (API) для основных видов производимой продукции », - отметили в правительстве.

Общая стоимость проекта оценивается в12 млн манат, из которых 2 млн манат составят собственные средства, 10 млн – кредитные средства.

Срок реализации проекта составляет 5 лет, срок самоокупаемости – 4,7 лет.

«Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию отечественного машиностроения, обеспечению внутреннего и внешнего рынков высококачественными нефтяными машинами и повышению экспортного потенциала Азербайджана», - подчеркнули в правительстве.

Машиностроительный завод имени Б. Сардарова функционирует с 1926 года. Завод находится на территории поселка Бинагади и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий нефтяного машиностроения Азербайджана в составе ОАО «Азнефтехиммаш».

Продукция завода регулярно поставляется в Россию, Казахстан, Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Молдавию, Украину, Иран, Алжир, Болгария, Вьетнам, Куба, Сирия, Монголия и в другие страны.

Н.Аббасова