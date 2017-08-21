Машзавод имени Б.Сардарова предлагает реализовать проект стоимостью в 12 млн манат по развитию машиностроения в Азербайджане

Машиностроительный завод имени Б. Сардарова подготовил новый инвестиционный проект по развитию машиностроения в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Реализация проекта предполагается на территории машзавода имени Б. Сардарова. Цель проекта – повышение качества выпускаемой заводом продукции и конкурентоспособности самого предприятия. В этой связи в рамках проекта предусматривается ремонт производственных участков завода, закупка современного оборудования и получение Монограммы Американского института нефти (API) для основных видов производимой продукции », - отметили в правительстве.
Общая стоимость проекта оценивается в12 млн манат, из которых 2 млн манат составят собственные средства, 10 млн – кредитные средства.
Срок реализации проекта составляет 5 лет, срок самоокупаемости – 4,7 лет.
«Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию отечественного машиностроения, обеспечению внутреннего и внешнего рынков высококачественными нефтяными машинами и повышению экспортного потенциала Азербайджана», - подчеркнули в правительстве.
Машиностроительный завод имени Б. Сардарова функционирует с 1926 года. Завод находится на территории поселка Бинагади и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий нефтяного машиностроения Азербайджана в составе ОАО «Азнефтехиммаш».
Продукция завода регулярно поставляется в Россию, Казахстан, Туркменистан, Киргизию, Узбекистан, Молдавию, Украину, Иран, Алжир, Болгария, Вьетнам, Куба, Сирия, Монголия и в другие страны.
Н.Аббасова
Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку
В Баку надеются на положительное решение судьбы Всероссийского Азербайджанского конгресса
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку
Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов
Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 11 человек, еще 17 пострадали - МВД
Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шамкирском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе
Французские следователи не считают терактом инцидент со сбитыми на остановке в Марселе людьми
Эксперты РФ, Турции и Ирана в конце августа - начале сентября проведут консультации по зоне деэскалации в сирийском Идлибе - Лавров
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»