В Лондоне замолчал Биг-Бен

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне в понедельник замолчали, возможно, на ближайшие четыре года, пишут британские СМИ.

О планах ремонта стало известно еще в прошлом году. Тогда планировалось остановить часы на несколько месяцев. На прошлой неделе Палата общин заявила, что пауза продлится четыре года - вплоть до 2021 года.

Затем ряд британских политиков высказался против этой идеи. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала столь длительный перерыв, отметив, что "неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года". После этого британский парламент заявил о намерении пересмотреть план реконструкции башни Елизаветы.

Решение об остановке часов было продиктовано соображениями безопасности.

Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полной замены всех инженерных систем, которые не обновлялись с 1950-х годов.

Согласно традиции Биг-Бен звонит каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Также часы замолкали в связи с кончиной Уинстона Черчилля в 1965 году и на протяжении некоторого времени в годы Первой мировой войны.

Последняя профилактика работы механизма проводилась в 2007 году.

В 2012 году, когда Британия отмечала 60-летие правления королевы Елизаветы II, по решению парламента башня стала именоваться Башней Елизаветы.

Часы на башне были запущены 31 мая 1859 года. Общий вес часового механизма Биг-Бена составляет 5 тонн, диаметр циферблата - 7 метров, а длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Часы являются одним из главных символов Лондона, наряду с двухэтажными автобусами дабл-деккерами и красными телефонными будками, а также одной из самых популярных достопримечательностей города вместе с колесом обозрения London Eye, Вестминстерским и Букингемскими дворцами.