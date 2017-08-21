Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9988 RUR   0.0288 GBR   2.1901 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 23 Авг 23° 32° 24 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 21.08.2017 15:11

В Лондоне замолчал Биг-Бен

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне в понедельник замолчали, возможно, на ближайшие четыре года, пишут британские СМИ.

О планах ремонта стало известно еще в прошлом году. Тогда планировалось остановить часы на несколько месяцев. На прошлой неделе Палата общин заявила, что пауза продлится четыре года - вплоть до 2021 года.

Затем ряд британских политиков высказался против этой идеи. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала столь длительный перерыв, отметив, что "неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года". После этого британский парламент заявил о намерении пересмотреть план реконструкции башни Елизаветы.

Решение об остановке часов было продиктовано соображениями безопасности.

Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полной замены всех инженерных систем, которые не обновлялись с 1950-х годов.

Согласно традиции Биг-Бен звонит каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Также часы замолкали в связи с кончиной Уинстона Черчилля в 1965 году и на протяжении некоторого времени в годы Первой мировой войны.

Последняя профилактика работы механизма проводилась в 2007 году.

В 2012 году, когда Британия отмечала 60-летие правления королевы Елизаветы II, по решению парламента башня стала именоваться Башней Елизаветы.

Часы на башне были запущены 31 мая 1859 года. Общий вес часового механизма Биг-Бена составляет 5 тонн, диаметр циферблата - 7 метров, а длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Часы являются одним из главных символов Лондона, наряду с двухэтажными автобусами дабл-деккерами и красными телефонными будками, а также одной из самых популярных достопримечательностей города вместе с колесом обозрения London Eye, Вестминстерским и Букингемскими дворцами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БИГ/БЕН, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]