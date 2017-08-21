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Дальнее зарубежье 21.08.2017 18:01

В Европейской комиссии почтили память жертв теракта в Турку минутой молчания

Минута молчания была объявлена в полдень в понедельник в Европейской комиссии в память жертв террористического нападения в финском городе Турку 18 августа.

"Мы провели минуту молчания в память жертв трагических событий в финском городу Турку. Все наши мысли сегодня обращены к гражданам этого города и близким пострадавших", - сказал, открывая брифинг в Брюсселе, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"Мы не забываем также о жертвах терактов в Камбрильсе и Барселоне и в сибирском городе Сургуте", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, полиция задержала 18-летнего гражданина Марокко, который устроил в пятницу резню в центре города Турку, убив двух человек и ранив еще восемь, в том числе трех граждан Италии, Швеции и Великобритании.

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Тэги: ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]