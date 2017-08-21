В Европейской комиссии почтили память жертв теракта в Турку минутой молчания

Минута молчания была объявлена в полдень в понедельник в Европейской комиссии в память жертв террористического нападения в финском городе Турку 18 августа.

"Мы провели минуту молчания в память жертв трагических событий в финском городу Турку. Все наши мысли сегодня обращены к гражданам этого города и близким пострадавших", - сказал, открывая брифинг в Брюсселе, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"Мы не забываем также о жертвах терактов в Камбрильсе и Барселоне и в сибирском городе Сургуте", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, полиция задержала 18-летнего гражданина Марокко, который устроил в пятницу резню в центре города Турку, убив двух человек и ранив еще восемь, в том числе трех граждан Италии, Швеции и Великобритании.