Эксперты РФ, Турции и Ирана в конце августа - начале сентября проведут консультации по зоне деэскалации в сирийском Идлибе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах проведения в ближайшее время консультаций по зоне деэскалации в сирийском Идлибе российских, турецких и иранских экспертов.
"На ближайшее время, до конца месяца - в самом начале сентября намечены контакты стран-гарантов на уровне экспертов. Затем мы будем, как вы знаете, готовить очередную международную встречу в Астане для того, чтобы результаты экспертной работы были там рассмотрены и, надеюсь, поддержаны", - сказал С.Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри в понедельник.
Он напомнил, что в обсуждении зон деэскалации в Сирии участвуют страны-гаранты - Россия, Турция и Иран - которые в рамках астанинского процесса одобрили концепцию таких зон. "По понятным причинам процесс этот достаточно непростой, я имею в виду зону деэскалации в районе Идлиба", - сказал С.Лавров.
"Работа идет, переговоры непростые, по понятным причинам, но мы продолжаем действовать, прежде всего, по линии наших военных при поддержке дипломатов", - сказал российский министр.
"На данном этапе речь идет о договоренностях между теми силами, которые противостоят правительственным войскам в этом районе. Договоренности эти должны предусматривать согласие по конфигурации этой зоны, обеспечению ее безопасности в поясах по периметру этой будущей зоны", - отметил глава МИД РФ.
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