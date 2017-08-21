На Украине будут созданы новые базы подготовки Сил спецопераций - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о планах создания в стране новых баз по подготовке Сил спецопераций.
"Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы... Мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - сказал глава государства во время своей рабочей поездки в Кировоградскую область в понедельник.
Он напомнил, что Силы спецопераций были созданы указом президента после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. "И очень важно, что основу этих сил составляют военнослужащие, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого. И в самые трудные моменты военной агрессии - это и оборона Донецкого аэропорта..., и обеспечение выхода наших сил в Дебальцево, и операций в Луганске, и много-много операций, о которых я не могу сейчас рассказать", - сказал П.Порошенко.
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