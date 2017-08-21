Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок изменяются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник на данных об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подешевели на 2 цента(0,04%) - до $52,70 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) днем в понедельник повысились на $0,12 (0,25%) - до $48,63 за баррель.
Количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes. Столь значительного снижения числа буровых в эксплуатации не наблюдалось с января текущего года.
Ливия объявила форс-мажор в отношении поставок нефти с крупнейшего в стране месторождения аш-Шарара после того, как в воскресенье доступ к нему был заблокирован, заявил агентству Bloomberg председатель совета директоров ливийской госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла.
Власти Ливии продолжают работу над возобновлением поставок нефти с аш-Шарары по трубопроводу до экспортного терминала в северо-западном порту Эз-Завия.
Между тем, по данным информированных источников, в минувшие выходные Shell впервые за 5 лет провела отгрузку нефти из Ливии - 600 тыс. баррелей из порта Эз-Зуэйтина на востоке страны.
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