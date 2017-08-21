Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9988 RUR   0.0288 GBR   2.1901 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 23 Авг 23° 32° 24 Авг 23° 32°

ТЭК 21.08.2017 15:28

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent у $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок изменяются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник на данных об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подешевели на 2 цента(0,04%) - до $52,70 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) днем в понедельник повысились на $0,12 (0,25%) - до $48,63 за баррель.

Количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes. Столь значительного снижения числа буровых в эксплуатации не наблюдалось с января текущего года.

Ливия объявила форс-мажор в отношении поставок нефти с крупнейшего в стране месторождения аш-Шарара после того, как в воскресенье доступ к нему был заблокирован, заявил агентству Bloomberg председатель совета директоров ливийской госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла.

Власти Ливии продолжают работу над возобновлением поставок нефти с аш-Шарары по трубопроводу до экспортного терминала в северо-западном порту Эз-Завия.

Между тем, по данным информированных источников, в минувшие выходные Shell впервые за 5 лет провела отгрузку нефти из Ливии - 600 тыс. баррелей из порта Эз-Зуэйтина на востоке страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть слабо снижается после скачка на 3% в пятницу, Brent - $52,7 за баррель Нефть завершает в минусе третью неделю подряд, Brent торгуется около $51,1 за баррель Цены на нефть стабильны после подъема накануне, Brent торгуется около $51 за баррель Цены на нефть снижаются, Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с конца июля Нефть слабо дешевеет на данных о росте добычи в США, Brent подешевела до $50,2 за баррель Нефть дорожает после падения накануне, цена Brent выросла до $50,53 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]