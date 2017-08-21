До 15 возросло число погибших в результате двух терактов в Каталонии - власти

Число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек, сообщил в понедельник советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.

Ранее сообщалось о 14 жертвах в результате двух атак.

По словам Х.Форна, полиция установила связь между терактами в Каталонии и обнаружением тела мужчины в автомобиле в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Именно он и был признан властями 15-й жертвой терактов.

По версии следствия, подозреваемый Юнес Абуякуб зарезал мужчину ножом, чтобы угнать автомобиль.