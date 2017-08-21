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Дальнее зарубежье 21.08.2017 17:13

До 15 возросло число погибших в результате двух терактов в Каталонии - власти

Число жертв двух терактов в Каталонии, происшедших на минувшей неделе, увеличилось до 15 человек, сообщил в понедельник советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.

Ранее сообщалось о 14 жертвах в результате двух атак.

По словам Х.Форна, полиция установила связь между терактами в Каталонии и обнаружением тела мужчины в автомобиле в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Именно он и был признан властями 15-й жертвой терактов.

По версии следствия, подозреваемый Юнес Абуякуб зарезал мужчину ножом, чтобы угнать автомобиль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]