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Дальнее зарубежье 21.08.2017 17:27

Иракская армия приближается к удерживаемому боевиками ИГ городу Талль-Афар

Армия Ирака продолжила в понедельник начатое днем ранее наступление на удерживаемый террористами из группировки ИГ город Талль-Афар, сообщают арабские СМИ.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", военным, ополченцам и бойцам иракского полицейского спецназа удалось захватить ряд населенных пунктов на подступах к Талль-Афару и, таким образом, окружить город.

В настоящее время в городе находятся порядка 2 тыс. террористов, отмечает "Аль-Джазира". Им противостоит группировка из примерно 20 тыс. бойцов иракской армии, полиции и ополчения.

Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии.

Кроме того, Талль-Афар считается последним удерживаемым ИГ крупным населенным пунктом на севере Ирака.

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Тэги: ИРАК, АРМИЯ, ГОРОД, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]