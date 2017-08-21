Иракская армия приближается к удерживаемому боевиками ИГ городу Талль-Афар

Армия Ирака продолжила в понедельник начатое днем ранее наступление на удерживаемый террористами из группировки ИГ город Талль-Афар, сообщают арабские СМИ.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", военным, ополченцам и бойцам иракского полицейского спецназа удалось захватить ряд населенных пунктов на подступах к Талль-Афару и, таким образом, окружить город.

В настоящее время в городе находятся порядка 2 тыс. террористов, отмечает "Аль-Джазира". Им противостоит группировка из примерно 20 тыс. бойцов иракской армии, полиции и ополчения.

Этот город длительное время считался стратегически важным пунктом, так как через него проходила линия снабжения террористов, находившихся в Сирии.

Кроме того, Талль-Афар считается последним удерживаемым ИГ крупным населенным пунктом на севере Ирака.