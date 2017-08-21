Анатолий Антонов сменил Сергея Кисляка на посту посла РФ в США

Замглавы МИД РФ Анатолий Антонов назначен послом России в США, от этой должности освобожден Сергей Кисляк.

Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

А.Антонов также сменил С.Кисляка на посту постпреда РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.