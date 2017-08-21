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СНГ 21.08.2017 17:40

Анатолий Антонов сменил Сергея Кисляка на посту посла РФ в США

Замглавы МИД РФ Анатолий Антонов назначен послом России в США, от этой должности освобожден Сергей Кисляк.

Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

А.Антонов также сменил С.Кисляка на посту постпреда РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]