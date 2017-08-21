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Происшествия 21.08.2017 16:09

Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направило в Грузию вертолет для тушения пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке, сообщает пресс-служба МЧС.

«По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева МЧС республики направил в Грузию вертолет для тушения возникших в Боржоми-Харагаульском национальном парке пожаров», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]