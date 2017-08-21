Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана направило в Грузию вертолет для тушения пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке, сообщает пресс-служба МЧС.

«По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева МЧС республики направил в Грузию вертолет для тушения возникших в Боржоми-Харагаульском национальном парке пожаров», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев