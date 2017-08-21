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АПК 21.08.2017 16:13

Азербайджан в I полугодии направил на разведение и защиту осетровых видов рыб 1,4 млн манат

Расходы на увеличение численности и защиту осетровых пород рыб в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составили 1,4 млн манатов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Основной объем средств (90,8%) был направлен на финансирование деятельности рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб, а 9,2% -на меры по мелиорации рыбных хозяйств.

По данным Госкомстата, за отчетный период рыборазводные заводы Азербайджана выпустили в море 365,5 млн мальков различных видов рыб. При этом в водные бассейны и водохранилища страны было выпущено 351,5 млн мальков частиковых видов рыб, 8,4 млн - мальков осетровых, 5,5 млн мальков рыб, питающихся растениями, 0,1 тыс. мальков лососевых.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОСЕТРОВЫЕ, РАЗВЕДЕНИЕ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]