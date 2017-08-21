Азербайджан в I полугодии направил на разведение и защиту осетровых видов рыб 1,4 млн манат

Расходы на увеличение численности и защиту осетровых пород рыб в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составили 1,4 млн манатов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Основной объем средств (90,8%) был направлен на финансирование деятельности рыборазводных заводов по искусственному увеличению числа рыб, а 9,2% -на меры по мелиорации рыбных хозяйств.
По данным Госкомстата, за отчетный период рыборазводные заводы Азербайджана выпустили в море 365,5 млн мальков различных видов рыб. При этом в водные бассейны и водохранилища страны было выпущено 351,5 млн мальков частиковых видов рыб, 8,4 млн - мальков осетровых, 5,5 млн мальков рыб, питающихся растениями, 0,1 тыс. мальков лососевых.
Н.Аббасова
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