Около 300 человек эвакуировано из зоны крупного пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону

Группировку, участвовавшую в тушении крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, усилят за счет пожарно-спасательных гарнизонов Азова, Таганрога и Новочеркасска, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
"В настоящее время из зоны, где произошел пожар, эвакуировано до 300 человек. на месте создано пять участков тушения пожара. По данным на 14:30 МСК, горит один двухэтажный дом и семь одноэтажных. В настоящее время проводится разведка с воздуха", - сказал собеседник агентства.
Тушение по-прежнему осложняют сильный ветер, плотная застройка в зоне возгорания, а также наличие в частных домах газовых баллонов, которые взрываются.
Корреспондент агентства передает с места происшествия, что в непосредственной близости от горящего района ощущается сильный запах газа.
По данным Южного регионального центра МЧС, на данный момент в тушении пожара принимают участие 80 человек и около 30 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре в частном секторе в центре Ростова, площадь которого к 14:00 составила 6 тыс. кв м
Алиев встретился с экс-лидерами ряда стран, участвующих в Глобальном форуме в Баку
В Баку надеются на положительное решение судьбы Всероссийского Азербайджанского конгресса
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в сентябре в Баку
Казахстан может досрочно отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов
Азербайджан в I полугодии направил на разведение и защиту осетровых видов рыб 1,4 млн манат
Нигерия снизит экспорт нефти в октябре до пятимесячного минимума - CNBC
Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов
Вертолет МЧС Азербайджана примет участие в ликвидации пожаров в грузинском нацпарке
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 11 человек, еще 17 пострадали - МВД
Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шамкирском районе
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»