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СНГ 21.08.2017 16:16

Около 300 человек эвакуировано из зоны крупного пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону

Группировку, участвовавшую в тушении крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, усилят за счет пожарно-спасательных гарнизонов Азова, Таганрога и Новочеркасска, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"В настоящее время из зоны, где произошел пожар, эвакуировано до 300 человек. на месте создано пять участков тушения пожара. По данным на 14:30 МСК, горит один двухэтажный дом и семь одноэтажных. В настоящее время проводится разведка с воздуха", - сказал собеседник агентства.

Тушение по-прежнему осложняют сильный ветер, плотная застройка в зоне возгорания, а также наличие в частных домах газовых баллонов, которые взрываются.

Корреспондент агентства передает с места происшествия, что в непосредственной близости от горящего района ощущается сильный запах газа.

По данным Южного регионального центра МЧС, на данный момент в тушении пожара принимают участие 80 человек и около 30 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в частном секторе в центре Ростова, площадь которого к 14:00 составила 6 тыс. кв м

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]