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СНГ 21.08.2017 16:17

Путин наградил орденами и медалями нескольких иностранцев

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд россиян и иностранных граждан, в том числе премьера-министра земли Мекленбурга - Передней Померании ФРГ Эрвина Зеллеринга государственными наградами России.

Согласно указу главы государства, размещенному в понедельник на Официальном интернет-портале правовой информации, Э.Зеллеринг, а также кубинский посол в России Эмилио Ратмир Лосада Гарсия награждены орденом Дружбы.

Этим же указом В.Путин наградил ряд британских подданных медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНОСТРАНЦЫ, НАГРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]