Путин наградил орденами и медалями нескольких иностранцев

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил ряд россиян и иностранных граждан, в том числе премьера-министра земли Мекленбурга - Передней Померании ФРГ Эрвина Зеллеринга государственными наградами России.
Согласно указу главы государства, размещенному в понедельник на Официальном интернет-портале правовой информации, Э.Зеллеринг, а также кубинский посол в России Эмилио Ратмир Лосада Гарсия награждены орденом Дружбы.
Этим же указом В.Путин наградил ряд британских подданных медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.
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