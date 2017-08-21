Казахстан может досрочно отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

Казахстан рассматривает возможность досрочной отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Предполагаем, что если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим и будем с января (2018 года - ИФ) инициировать отмену этого соглашения. Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов", - сказал К.Бозумбаев на брифинге в понедельник в Астане.

В Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов до 1 января 2019 года.

Министр напомнил, что на данный момент у страны действует соглашение с Россией, согласно которому Казахстан не экспортирует светлые нефтепродукты. "Это связано с тем, что мы беспошлинно привозили и привозим до сегодняшнего дня российский бензин и дизтопливо", - отметил К.Бозумабаев.

По его словам, экспорт даст возможность нефтеперерабатывающим заводам возместить затраты на модернизацию.

"Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо и его будет с избытком по 1,5-2 млн тонн по каждому виду топлива и мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт, чтобы возвращать займы, взятые на дорогостоящую модернизацию", - пояснил министр.

"Самый главный рынок для Казахстана - это Средняя Азия и Афганистан", - добавил он.