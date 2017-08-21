Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов

"Яндекс" и Uber подали ходатайство Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об объединении бизнесов онлайн-заказа такси, говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что в результате сделки произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн-заказа такси в стране и расширение спектра инновационных решений в области логистики.

При этом в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам, указывает служба.

Ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты его получения с правом продления еще на 2 месяца.

Как сообщалось, сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.