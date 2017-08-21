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Это интересно 21.08.2017 16:25

Яндекс и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов

"Яндекс" и Uber подали ходатайство Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об объединении бизнесов онлайн-заказа такси, говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что в результате сделки произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн-заказа такси в стране и расширение спектра инновационных решений в области логистики.

При этом в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам, указывает служба.

Ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты его получения с правом продления еще на 2 месяца.

Как сообщалось, сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЯНДЕКС, UBER, ФАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]