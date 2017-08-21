Россиянка, задержанная в Таджикистане за попытку вывоза двухкопеечной монеты времен Александра I, приговорена к штрафу в $580

Суд района Шохмансур в Душанбе в понедельник приговорил гражданку России Татьяну Хужину, обвиняемую в контрабанде старой медной монеты, к выплате штрафа в 100 расчетных показателей (5000 сомони, около $580), сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Рустам Хакимов.

Как сообщалось, Т.Хужина была задержана в аэропорту Душанбе 18 июня, когда при посадке на рейс в Москву в ее ручной клади была обнаружена медная монета достоинством две копейки 1823 года.

На заседании, которое прошло в минувшую пятницу, гособвинитель потребовал приговорить Т.Хужину к шести годам заключения, однако ее адвокат заявил в понедельник "Интерфаксу", что если суд учтет все обстоятельства, в частности, отсутствие у его подзащитной умысла совершить преступление, то вынесет решение, не связанное с лишением свободы.

При этом, по его словам, даже если суд удовлетворит требования прокурора, то существующая в Уголовном кодексе статья 78 предусматривает отсрочку отбывания наказания беременными женщинами или имеющими детей в возрасте до 8 лет. То есть отбывание наказания откладывается до достижения ребенком 8-летнего возраста. При достижении ребенком 8-летнего возраста или в случае его смерти, суд может освободить ее от отбывания срока или заменить наказание более мягким.

В минувшую пятницу Россия призвала Таджикистан проявить снисхождение к гражданке РФ Т.Хужиной.

"Рассчитываем, что при вынесении приговора суд проявит максимальное снисхождение, учитывая смягчающие обстоятельства, а именно, отсутствие злого умысла и корыстных намерений со стороны Т.Хужиной, а также тот факт, что она впервые совершила правонарушение на территории Республики Таджикистан", - говорилось в сообщении МИД РФ.

"Данный процесс вызывает повышенный интерес российских и таджикских СМИ. Это связано, прежде всего, с тем, что наказание, предусмотренное за данное правонарушение таджикским законодательством, является довольно строгим (до 10 лет лишения свободы), при том, что стоимость монеты, по некоторым оценкам экспертов, не превышает трех-пяти долларов", - отметили в МИД России.

Ранее в Таможенной службе Таджикистана заявили, что "гражданка не внесла в декларацию факт наличия при ней старинной монеты. После проведения экспертизы в министерстве культуры Таджикистана было выявлено, что монета находится в хорошем состоянии и представляет историческую, культурную и нумизматическую ценность. В соответствии с законодательством республики, неофициальный вывоз ее с территории страны за рубеж запрещен".

Против россиянки было возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению" и "контрабанда".

Адвокат Т.Хужиной заявил, что его подзащитная не имела умысла совершить контрабанду.

"Проблема возникла из-за ее не знания процедур и законов Таджикистана. Моя подзащитная не согласна со статьей, выдвинутой против нее в обвинении. Она признает свою вину лишь по той части, что у нее в кошельке была эта монета. Но она заявляет, что у нее не было цели совершить контрабанду. Если бы она имела цель вывезти контрабандой эту монету, она бы ее спрятала. Но она как ввезла ее открыто из России в Таджикистан, так же открыто ее и вывозила, поэтому мы надеемся, что суд учтет все эти обстоятельства и решит дело без наказания в виде лишения свободы", - сказал адвокат.