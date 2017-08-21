Полиция безопасности Финляндии в начале года была предупреждена о террористе, устроившем резню в Турку

Полицию безопасности Финляндии заранее предупреждали о террористе, напавшем в минувшую пятницу с ножом на прохожих в городе Турку.
"Полицию безопасности SUPO в начале текущего года проинформировали о возможной радикализации мужчины, который в прошлую пятницу напал с ножом на людей в Турку", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.
По его данным, лицо иностранного происхождения в начале года рассказало полиции юго-западной Финляндии о возможной радикализации лица, подозреваемого в теракте. Местная полиция проинформировала об этом полицию безопасности.
"Были подозрения, что мужчина радикализовался и интересовался экстремистскими идеями. О конкретной угрозе теракта не говорилось", - рассказал начальник пресс-службы полиции безопасности Юри Рантала.
"Власти ежегодно получают тысячи подобных сообщений. Мы стараемся проверять их всех, но мы обязаны расставлять приоритеты. Приоритетными являются сообщения, связанные с конкретными угрозами", - сказал Ю.Рантала.
Yle пока неизвестно, предпринимала ли полиция какие-то меры по этому делу. Но известно, что он не попал в список из 350 человек, которых полиция безопасности рассматривает как потенциальных террористов.
Во вторник окружной суд Юго-западной Финляндии рассмотрит ходатайство полиции об аресте 18-летнего марокканца Абдеррахмана Мешкаха (Abderrahman Mechkah) за убийство в Турку двух и попытки убийства восьми человек в террористических целях. Будет рассмотрено также ходатайство полиции об аресте еще четверых марокканцев за соучастие в убийствах и в попытках убийства в террористических целях.
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