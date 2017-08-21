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Дальнее зарубежье 21.08.2017 18:29

Полиция безопасности Финляндии в начале года была предупреждена о террористе, устроившем резню в Турку

Полицию безопасности Финляндии заранее предупреждали о террористе, напавшем в минувшую пятницу с ножом на прохожих в городе Турку.

"Полицию безопасности SUPO в начале текущего года проинформировали о возможной радикализации мужчины, который в прошлую пятницу напал с ножом на людей в Турку", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.

По его данным, лицо иностранного происхождения в начале года рассказало полиции юго-западной Финляндии о возможной радикализации лица, подозреваемого в теракте. Местная полиция проинформировала об этом полицию безопасности.

"Были подозрения, что мужчина радикализовался и интересовался экстремистскими идеями. О конкретной угрозе теракта не говорилось", - рассказал начальник пресс-службы полиции безопасности Юри Рантала.

"Власти ежегодно получают тысячи подобных сообщений. Мы стараемся проверять их всех, но мы обязаны расставлять приоритеты. Приоритетными являются сообщения, связанные с конкретными угрозами", - сказал Ю.Рантала.

Yle пока неизвестно, предпринимала ли полиция какие-то меры по этому делу. Но известно, что он не попал в список из 350 человек, которых полиция безопасности рассматривает как потенциальных террористов.

Во вторник окружной суд Юго-западной Финляндии рассмотрит ходатайство полиции об аресте 18-летнего марокканца Абдеррахмана Мешкаха (Abderrahman Mechkah) за убийство в Турку двух и попытки убийства восьми человек в террористических целях. Будет рассмотрено также ходатайство полиции об аресте еще четверых марокканцев за соучастие в убийствах и в попытках убийства в террористических целях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]