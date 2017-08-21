Украина за полгода закупила ядерное топливо из России на сумму $130 млн

Украина в январе-июне 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $212 млн 807,9 тыс.
По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $130 млн 76,2 тыс., шведского производства - на $82 млн 731,7 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-мае 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 61,12%, Westinghouse (Швеция) - 38,88%.
Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.
В свою очередь, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подтвердил намерение компании в 2017 году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.
"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.
Как сообщалось, Украина в 2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс., в т.ч. российского производства - на $386,782 млн, шведского - на $162 млн 27,6 тыс.
Украина в 2015 году закупила ЯТ на $643 млн 570,1 тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского - на $32 млн 687,5 тыс.
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).
"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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