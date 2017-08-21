Налог на табак, энергетики и газировку введут в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят новый налоговый сбор, который будет распространяться на табак, энергетические и газированные напитки, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В соответствии с документом, налоговый сбор с продаж табачных изделий и энергетических напитков составит 100%, в то время как с других прохладительных напитков - 50% от их стоимости.
Докмумент был подписан президентом ОАЭ Халифом ибн Зайдом Аль Нахайяном в понедельник.
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