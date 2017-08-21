Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9988 RUR   0.0288 GBR   2.1901 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 23° 33° 24 Авг 22° 32° 25 Авг 23° 32°

Это интересно 21.08.2017 17:06

Налог на табак, энергетики и газировку введут в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят новый налоговый сбор, который будет распространяться на табак, энергетические и газированные напитки, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В соответствии с документом, налоговый сбор с продаж табачных изделий и энергетических напитков составит 100%, в то время как с других прохладительных напитков - 50% от их стоимости.

Докмумент был подписан президентом ОАЭ Халифом ибн Зайдом Аль Нахайяном в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ЗАКОН, ПРОДУКЦИЯ, НАЛОГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]