Налог на табак, энергетики и газировку введут в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят новый налоговый сбор, который будет распространяться на табак, энергетические и газированные напитки, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В соответствии с документом, налоговый сбор с продаж табачных изделий и энергетических напитков составит 100%, в то время как с других прохладительных напитков - 50% от их стоимости.

Докмумент был подписан президентом ОАЭ Халифом ибн Зайдом Аль Нахайяном в понедельник.