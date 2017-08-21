Секретной службе США не хватает денег, чтобы платить за переработку агентам службы безопасности, сопровождающим в поездках президента США Дональда Трампа и его делегацию, из-за того, что у нынешнего главы государства слишком большая семья и внушительное количество недвижимости , сообщает в понедельник сайт газеты "Ю-Эс-Эй тудей" со ссылкой на главу структуры Рэндольфа Аллеса.

"У президента большая семья, а выполнения нами обязанностей (защищать президента - ИФ) требует закон. Я не могу этого изменить. У меня нет пространства для маневра", - заявил он в интервью изданию.

По его словам, в настоящее время его служба выплатила зарплаты и бонусы за переработку более 1 тыс. сотрудникам на сумму, рассчитанную на целый год. Такая ситуация, как считает Р.Аллес, сложилась из-за того, что сейчас под защитой агентов Секретной службы, находятся 42 человека из команды Д.Трампа, из которых 18 - члены его семьи, в то время как при экс-президенте США Бараке Обаме агенты обеспечивали безопасность только 31 человеку.

"Ю-Эс-Эй Тудей" сообщает, что сотрудники Секретной службы США столкнулись с сильными переработками еще с момента проведения выборов, но за первые семь месяцев Д.Трампа на посту президента нагрузка не снизилась.

"Агенты должны обеспечивать безопасность Д.Трампа, который ездит почти каждые выходные во Флориду, Нью-Джерси или Вирджинию, где у него есть собственные владения, а также его взрослых детей, чьи бизнес-поездки или отдых может забросить их в любую точку страны или за океан", - отмечает газета.

Таким образом, подчеркивает канал, без одобрения Конгресса США на выделение дополнительного финансирования, у Секретной службы не получится рассчитаться с сотрудниками по зарплате.

По данным "Ю-Эс-Эй Тудей", в настоящее время каждый агент получает до $160 тыс. в год, и Р.Аллес уже начал вести переговоры с ключевыми фигурами в Конгрессе о подъеме уровня их заработной платы до $187 тыс. в год на время первого срока Д.Трампа.

"Но даже если эта инициатива получит одобрение, около 130 опытных агентов не получат в полной мере компенсацию за сотни отработанных ими часов", - сообщает "Ю-Эс-Эй Тудей".

"Я не вижу возможности для изменений ситуации в ближайшее время", - говорит Р.Аллес.

В настоящее время в Секретной службе США работают около 1,1 тыс. сотрудников.

Также телеканал приводит места поездок Д.Трампа и его семьи. К примеру, с момента инаугурации Д.Трамп семь раз съездил в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, пять раз в гольф-клуб в Нью-Джерси, а также посещал "Трамп-Тауэр" на Манхеттене. Поездка сына президента Эрика Трампа в Уругвай стоила Секретной службе США почти $100 тыс. только за номера в отеле, также Э.Трамп посещал Великобританию и Доминиканскую республику, а в феврале он вместе с братом Дональдом Трампом-младшим побывали на открытии нового отеля семьи в Ванкувере, а также гольф-клуба в Дубае. Также агенты Секретной службы США обеспечивали безопасности дочери президента Тиффани и ее бойфренду на каникулах в Венгрии и в Германии, а также - дочери и советнику президента Иванки Трамп и ее супругу Джареду Кушнеру, также советнику Д.Трампа, на лыжном курорте в Колорадо.