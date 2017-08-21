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Бизнес и законодательство 21.08.2017 17:57

Азербайджан намерен в течение трех лет открыть 30 ковровых фабрик – президент

Азербайджан намерен в течение трех лет открыть 30 ковровых фабрик, сказал президент Ильхам Алиев на открытии Шамкирского филиала ОАО «Азерхалча».

«В 2017 году будет создано 10 ковровых фабрик, в следующем - еще 10 и в 2019 году дополнительно будет открыто еще 10 фабрик», - сказал И.Алиев, сообщает сайт главы государства.

По его словам, на этих фабриках будут работать более 5 тыс. человек.

«Перед ОАО поставлена задача, чтобы в скором времени во всех регионах нашей страны были созданы ковровые фабрики», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОВРЫ, ФАБРИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]