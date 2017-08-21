Азербайджан намерен в течение трех лет открыть 30 ковровых фабрик – президент

Азербайджан намерен в течение трех лет открыть 30 ковровых фабрик, сказал президент Ильхам Алиев на открытии Шамкирского филиала ОАО «Азерхалча».
«В 2017 году будет создано 10 ковровых фабрик, в следующем - еще 10 и в 2019 году дополнительно будет открыто еще 10 фабрик», - сказал И.Алиев, сообщает сайт главы государства.
По его словам, на этих фабриках будут работать более 5 тыс. человек.
«Перед ОАО поставлена задача, чтобы в скором времени во всех регионах нашей страны были созданы ковровые фабрики», - сказал И.Алиев.
А.Ахундов
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