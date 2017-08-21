Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Гейгеле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гейгельского района 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству города и замены кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов городских многоквартирных домов.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, сообщает официальный сайт главы государства.
2 млн манатов из них выделены на продолжение работ по благоустройству города Гейгель, 1 млн манатов – на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 40 городских многоквартирных домов.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Р.Бабаев
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