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21.08.2017 18:18

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Самухского района 3 млн манатов на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов многоквартирных домов и благоустройство района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, сообщает официальный сайт главы государства.

1 млн манатов из них выделены на продолжение работ по благоустройству Самухского района, 2 млн манатов – на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 53 многоквартирных домов.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ЖИЛЬЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]