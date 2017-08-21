Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Самухского района 3 млн манатов на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов многоквартирных домов и благоустройство района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, сообщает официальный сайт главы государства.

1 млн манатов из них выделены на продолжение работ по благоустройству Самухского района, 2 млн манатов – на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 53 многоквартирных домов.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев