Уже более десятка частных домов охвачено огнем в центре Ростова-на-Дону

Количество частных домов, охваченных огнем в центре Ростова-на-Дону, увеличилось до 12, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"По состоянию на 15:00 мск, горят два двухэтажных и десять одноэтажных домов на общей площади 6500 кв.м.", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек. Продолжается наращивание группировки.

В ближайшее время планируется запустить "горячую линию", на которой будут работать психологи.

Ранее сообщалось о пожаре в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, площадь которого к 14:00 мск составила 6 тыс. кв м.

По данным на 14:30 мск, горели один двухэтажный дом и семь одноэтажных.