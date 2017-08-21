Мусульманская община Барселоны провела манифестацию против терроризма

Члены мусульманской общины Барселоны вышли на улицы города, чтобы публично осудить радикальный ислам и терроризм, сообщило в понедельник газета "Индепендент".

Участники манифестации держали плакаты и скандировали "Не от моего имени", "мы - мусульмане, мы - каталонцы, мы - испанцы, мы тоже страдаем ".

"Индепендент" отмечает, что таким образом участники общины хотели предотвратить рост исламофобии в городе, последовавший за террористическими атаками, совершенными исламскими радикалами на прошлой неделе.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.