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Дальнее зарубежье 21.08.2017 19:26

Мусульманская община Барселоны провела манифестацию против терроризма

Члены мусульманской общины Барселоны вышли на улицы города, чтобы публично осудить радикальный ислам и терроризм, сообщило в понедельник газета "Индепендент".

Участники манифестации держали плакаты и скандировали "Не от моего имени", "мы - мусульмане, мы - каталонцы, мы - испанцы, мы тоже страдаем ".

"Индепендент" отмечает, что таким образом участники общины хотели предотвратить рост исламофобии в городе, последовавший за террористическими атаками, совершенными исламскими радикалами на прошлой неделе.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, МУСУЛЬМАНЕ, МАНИФЕСТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]