Мусульманская община Барселоны провела манифестацию против терроризма

Члены мусульманской общины Барселоны вышли на улицы города, чтобы публично осудить радикальный ислам и терроризм, сообщило в понедельник газета "Индепендент".
Участники манифестации держали плакаты и скандировали "Не от моего имени", "мы - мусульмане, мы - каталонцы, мы - испанцы, мы тоже страдаем ".
"Индепендент" отмечает, что таким образом участники общины хотели предотвратить рост исламофобии в городе, последовавший за террористическими атаками, совершенными исламскими радикалами на прошлой неделе.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.
Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
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