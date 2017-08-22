Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 22° 32° 24 Авг 23° 32° 25 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 22.08.2017 14:16

Япония призывает продолжить давление на КНДР, а не вести с Пхеньяном переговоры

Министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал мировое сообщество продолжить оказывать давление на Северную Корею, а не вести с ней переговоры о прекращении разработки ядерной программы, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Он подчеркнул, что Пхеньян использовал ранее переговоры для того, чтобы лишь выиграть время. Также Таро Коно заявил о необходимости разобраться с существующими, по его мнению, лазейками в санкциях, принятыми Совбезом ООН в отношении КНДР.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что не видит разногласий в позиции по КНДР со своим главным союзником - США, и положительно охарактеризовал отношения с этой страной.

Ранее в августе Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР. Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Резолюция также предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов. Цель санкций - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Премьер Японии и руководство ЕС призвали к скорейшему принятию новой резолюции СБ ООН по КНДР Абэ и Трамп в телефонной беседе заявили о необходимости требовать от КНДР сдержанности и отказа от провокаций Премьер Японии призвал к мирному урегулированию северокорейской ядерной проблемы Премьер Японии призвал оказывать давление на Пхеньян для решения северокорейской ядерной проблемы Японский премьер: КНДР может иметь возможности для нанесения ракетного удара с химическими отравляющими веществами Абэ и Трамп согласны, что КНДР представляет серьезную угрозу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]