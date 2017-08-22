Япония призывает продолжить давление на КНДР, а не вести с Пхеньяном переговоры

Министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал мировое сообщество продолжить оказывать давление на Северную Корею, а не вести с ней переговоры о прекращении разработки ядерной программы, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Он подчеркнул, что Пхеньян использовал ранее переговоры для того, чтобы лишь выиграть время. Также Таро Коно заявил о необходимости разобраться с существующими, по его мнению, лазейками в санкциях, принятыми Совбезом ООН в отношении КНДР.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что не видит разногласий в позиции по КНДР со своим главным союзником - США, и положительно охарактеризовал отношения с этой страной.
Ранее в августе Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР. Введенные санкции предусматривают запрет для других стран выдавать новые разрешения на трудовую деятельность для рабочих из Северной Кореи. Резолюция также предусматривает запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов. Цель санкций - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд.
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