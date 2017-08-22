Глава французского МВД подтвердил, что автомобиль террористов из Каталонии был замечен во Франции

Глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил, что террористы, стоящие за атаками в Испании, ездили в январе во Францию.
"Это была очень быстрая поездка, туда и обратно", - заявил он в эфире телеканала BFMTV.
При этом глава французского МВД подчеркнул, что спецслужбы Франции не располагали информацией об этой ячейке террористов, отметив, что речь идет об "исключительно испанской" ячейке.
Ж.Коллон отметил, что с момента терактов "спецслужбы Франции находятся в тесном сотрудничестве со службами Испании".
Он рассказал, что буквально накануне провел телефонный разговор с главой испанского МВД Хуаном Игнасио Соидо. Как ожидается, 23 августа они встретятся в Париже.
Ранее во вторник четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Барселоне и Камбрильсе доставили в суд.
Баку и Рим имеют все возможности для сотрудничества в сферах туризма, транспорта, АПК, здравоохранения - МИД
В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Курс манат/доллар на 23 августа - 1,7009 AZN/$1
Импорт автобусов в Азербайджан в I полугодии увеличился на 23%
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $51,67 за баррель
В Великобритании хотят поощрять ЗОЖ скидками и другими мерами
Полиция Баку задержала мужчину, подозреваемого в краже у своего родственника золотых изделий на 31 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство Самухского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
Азербайджанские школьники вернулись из поездки в Москву. Фоторепортаж
Правительство Грузии приветствует создание Caspian Energy Georgia
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»