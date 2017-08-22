Глава французского МВД подтвердил, что автомобиль террористов из Каталонии был замечен во Франции

Глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил, что террористы, стоящие за атаками в Испании, ездили в январе во Францию.

"Это была очень быстрая поездка, туда и обратно", - заявил он в эфире телеканала BFMTV.

При этом глава французского МВД подчеркнул, что спецслужбы Франции не располагали информацией об этой ячейке террористов, отметив, что речь идет об "исключительно испанской" ячейке.

Ж.Коллон отметил, что с момента терактов "спецслужбы Франции находятся в тесном сотрудничестве со службами Испании".

Он рассказал, что буквально накануне провел телефонный разговор с главой испанского МВД Хуаном Игнасио Соидо. Как ожидается, 23 августа они встретятся в Париже.

Ранее во вторник четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Барселоне и Камбрильсе доставили в суд.