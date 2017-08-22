Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 22° 32° 24 Авг 23° 32° 25 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 22.08.2017 14:31

Глава французского МВД подтвердил, что автомобиль террористов из Каталонии был замечен во Франции

Глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил, что террористы, стоящие за атаками в Испании, ездили в январе во Францию.

"Это была очень быстрая поездка, туда и обратно", - заявил он в эфире телеканала BFMTV.

При этом глава французского МВД подчеркнул, что спецслужбы Франции не располагали информацией об этой ячейке террористов, отметив, что речь идет об "исключительно испанской" ячейке.

Ж.Коллон отметил, что с момента терактов "спецслужбы Франции находятся в тесном сотрудничестве со службами Испании".

Он рассказал, что буквально накануне провел телефонный разговор с главой испанского МВД Хуаном Игнасио Соидо. Как ожидается, 23 августа они встретятся в Париже.

Ранее во вторник четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Барселоне и Камбрильсе доставили в суд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, ИСПАНИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Во Франции с начала 2017 года предотвращены семь терактов - МВД Новый глава МВД Франции останется в «черном списке» МИД Азербайджана пока не извинится за незаконный визит в Нагорный Карабах, заявляют в Баку Уровень террористической угрозы во Франции чрезвычайно высок - глава МВД страны Глава МВД Франции утверждает, что не знал о прослушке частных разговоров Саркози В Париже ведется операция по поимке предполагаемых исламистов, вербующих французов для боевых действий в Мали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]