Казахстанских родителей хотят штрафовать за отказ от вакцинации детей

Власти Казахстана намерены законодательно обязать прививать детей, в противном случае родителям будет грозить штраф.
"Уклонение родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка от профилактики у них инфекционных и паразитарных заболеваний, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (МРП - 2269 тенге, 332,58/$1)", - говорится в проекте закона, размещенном на сайте Министерства по делам религий и гражданского общества страны.
Соответствующую поправку планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях и в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".
В пояснении к поправке отмечается, что "отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем".
Согласно данным мониторинга за динамикой и причинами отказов от вакцинации, за 2016 год в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4%.
"Основными причинами отказов являются личные (45%) и религиозные (42,9%) убеждения, на негативную информацию через средства массовой информации указали 6,2% отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% ", - говорится в сообщении.
Остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80%, подчеркивается в документе.
Законопроект будет обсужден с общественностью страны.
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