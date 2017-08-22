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СНГ 22.08.2017 14:46

Казахстанских родителей хотят штрафовать за отказ от вакцинации детей

Власти Казахстана намерены законодательно обязать прививать детей, в противном случае родителям будет грозить штраф.

"Уклонение родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка от профилактики у них инфекционных и паразитарных заболеваний, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (МРП - 2269 тенге, 332,58/$1)", - говорится в проекте закона, размещенном на сайте Министерства по делам религий и гражданского общества страны.

Соответствующую поправку планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях и в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В пояснении к поправке отмечается, что "отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем".

Согласно данным мониторинга за динамикой и причинами отказов от вакцинации, за 2016 год в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4%.

"Основными причинами отказов являются личные (45%) и религиозные (42,9%) убеждения, на негативную информацию через средства массовой информации указали 6,2% отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% ", - говорится в сообщении.

Остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80%, подчеркивается в документе.

Законопроект будет обсужден с общественностью страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРИВИВКИ, ОТКАЗ, ШТРАФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]