В багажной службе брюссельского аэропорта объявлена забастовка

Работники багажной службы компании по обслуживанию аэропортов Swissport объявили во вторник забастовку в брюссельском международном аэропорту Завентем.

"В настоящее время мы не знаем, какие действия будут предприняты. Прибывшие пассажиры, которые подпадают под обслуживание Swissport, не могут получить свой багаж", - приводит сайт газеты Le Soir слова официального представителя аэропорта Флоранс Мюлс.

Если забастовка затянется, багаж будет доставлен пассажирам на дом, объясняют в аэропорту. А вот улетающие пассажиры рискуют отправиться в путь без багажа.

Swissport - один из двух главных операторов багажа брюссельского аэропорта. В частности, он обслуживает национальную авиакомпанию Brussels Airlines.

Забастовка объявлена в отпускные дни, когда аэропорт испытывает особенно высокую нагрузку - до 80 тыс. пассажиров в день, уточнила Ф.Мюлс.

Le Soire приводит список пострадавших от этой акции 35 авикомпаний, включая "Аэрофлот".