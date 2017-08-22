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Дальнее зарубежье 22.08.2017 15:02

В багажной службе брюссельского аэропорта объявлена забастовка

Работники багажной службы компании по обслуживанию аэропортов Swissport объявили во вторник забастовку в брюссельском международном аэропорту Завентем.

"В настоящее время мы не знаем, какие действия будут предприняты. Прибывшие пассажиры, которые подпадают под обслуживание Swissport, не могут получить свой багаж", - приводит сайт газеты Le Soir слова официального представителя аэропорта Флоранс Мюлс.

Если забастовка затянется, багаж будет доставлен пассажирам на дом, объясняют в аэропорту. А вот улетающие пассажиры рискуют отправиться в путь без багажа.

Swissport - один из двух главных операторов багажа брюссельского аэропорта. В частности, он обслуживает национальную авиакомпанию Brussels Airlines.

Забастовка объявлена в отпускные дни, когда аэропорт испытывает особенно высокую нагрузку - до 80 тыс. пассажиров в день, уточнила Ф.Мюлс.

Le Soire приводит список пострадавших от этой акции 35 авикомпаний, включая "Аэрофлот".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЭРОПОРТ, БАГАЖ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]