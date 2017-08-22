На Гонконг надвигается тайфун Хато, биржа может отменить торги в среду

Тайфун "Хато" выйдет на сушу в среду утром в полосе между уездом Хуэйдун и городом Янцзян провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, прогнозируют метеорологи.
Шторм вызывает сильный ветер и дожди в прибрежных районах провинции Фуцзянь (юго-восточная часть страны), сообщает агентство "Синьхуа". Как ожидается, в ночь на среду в приморских районах этого региона ожидаются сильные ливни, которые будут идти весь следующий день.
Во вторник "Хато" со скоростью 20 км/ч продолжал двигаться в западном направлении. Фуцзяньская метеослужба прогнозирует 22 и 23 августа ветер силой 8-11 баллов в прибрежных районах, а в акватории, рядом с которой пройдет центр тайфуна, сила ветра может достигать 12-13 баллов.
Гонконгская обсерватория выпустила предупреждение 1-го уровня (наихудший уровень - 10) во вторник в 8:40 утра по местному времени, отметив, что степень опасности может быть повышена вечером.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), согласно ее правилам, отменит предварительную торговую сессию, если в среду с 7 до 9 утра будет действовать предупреждение 8-го уровня. Утренние торги не будут проходить, если угроза не будет отменена в 9:00. Если ситуация не изменится до 12:00, биржа не будет проводить торги 23 августа.
Последний раз HKEx, крупнейший оператор бирж в мире по капитализации, не работала весь день в октябре 2016 года, когда на регион обрушился тайфун "Хайма", отмечает агентство Bloomberg. Тогда были закрыты школы, а авиакомпании отменили полеты в регионе.
Cathay Pacific Airways объявила, что ожидает перерывы на маршрутах в/из Гонконга в течение всей среды.
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