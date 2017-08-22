Путин в среду в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 августа проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее израильская сторона уже сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе.

"Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" сотрудник посольства Израиля в Москве. Как отмечалось в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля, Б.Нетаньяху встретится в среду в Сочи с В.Путиным, "чтобы обсудить развитие событий в регионе".