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СНГ 22.08.2017 15:31

Путин в среду в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля - Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 августа проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее израильская сторона уже сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 23 августа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сочи для обсуждения развития событий в ближневосточном регионе.

"Премьер-министр приедет в Сочи", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" сотрудник посольства Израиля в Москве. Как отмечалось в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля, Б.Нетаньяху встретится в среду в Сочи с В.Путиным, "чтобы обсудить развитие событий в регионе".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]