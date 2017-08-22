Суд в Финляндии дал санкцию на арест марокканца, устроившего резню в Турку

Окружной суд Юго-Западной Финляндии дал во вторник санкцию на арест 18-летнего гражданина Марокко Абдеррахмана Мешкаха (Abderrahman Mechkah).

Как сообщила пресс-служба Центральной криминальной полиции, его подозревают в двух "убийствах в террористических целях" и восьми "покушениях на убийство в террористических целях".

А.Мешках, который находится в больнице после ранения при задержании, принимал участие в заседании суда по видеосвязи. Во время заседания он скрывал лицо. Процесс проходил за закрытыми дверями в подземном помещении, в условиях повышенных мер безопасности.

А.Мешках подозревается в том, что 18 августа убил ножом двух женщин - гражданок Финляндии и ранил еще восемь человек, в том числе из Италии, Швеции и Великобритании. Из восьми раненых шестеро были женщины и двое - мужчины, поспешившие им на помощь

О мотивах преступления полиция не сообщает, однако в понедельник стало известно, что прибывший в 2016 году А.Мешках просил убежища в этой стране, но ему было отказано. После получения отказа он начал апелляционный процесс.

Согласно СМИ Финляндии, полицию безопасности Финляндии в начале года предупреждали о радикальных взглядах марокканца, но он не попал в список из 350 человек, которых полиция безопасности рассматривает как потенциальных террористов.

"Власти ежегодно получают тысячи подобных сообщений. Мы стараемся проверять их всех, но мы обязаны расставлять приоритеты. Приоритетными являются сообщения, связанные с конкретными угрозами", - рассказал начальник пресс-службы полиции безопасности Юри Рантала (Juri Rantala).

Как сообщила во вторник газета Helsingin Sanoman со ссылкой на СМИ Германии, А.Мешках прибыл в Финляндию из Германии, где он совершил ряд правонарушений, в том числе использовал фальшивые данные личности, и где его подозревают в преступлении насильственного характера, совершенного в городе Нейсс (Neuss) близ Дюссельдорфа (Dusseldorf).

Кроме того, по делу как соучастники в преступлениях проходят еще четверо граждан Марокко. Суд рассмотрит запрос полиции об их аресте во вторник, начиная с 13 часов. Вопрос о каждом из них будет рассматриваться в отдельности.

При допросах в полиции они отрицали свою вину. Согласно направленному в суд ходатайству полиции о заключении их под стражу, двоим из подозреваемых по 18 лет, одному 24 года и ещё одному 28 лет.

По данным портала телерадиовещания Yle, один из 18-летний соучастников был ранее приговорён окружным судом к тюремному заключению за преступление сексуального характера. Приговор суда не вступил в силу, так как обвиняемый обжаловал его в надворном суде.

Еще двое также хорошо знакомы полиции Германии. По данным агентства новостей DPA и газеты Suddeutsche Zeitung, одного из них подозревают в грабеже и другого в воровстве. Другой неоднократно использовал фальшивые данные личности.