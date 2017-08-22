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Регион 22.08.2017 16:05

Площадь пожара в Боржомском ущелье Грузии продолжает расти

Площадь возгорания в лесу в Боржомском ущелье превысила 12 гектаров, заявил руководитель Национального лесного агентства министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Торнике Гвазава.

Ранее сообщалось, что огнем охвачены 6 га лесного массива.

"Вы сами видите, какой здесь ветер. Ведутся интенсивные спасательные работы. Работают три вертолета - два грузинских и один азербайджанский. Мы также ждем два вертолета, которые уже вылетели из Турции. Из-за ветра в разных местах возникают новые очаги возгорания, но их удается быстро локализовать", - сказал Т.Гвазава журналистам во вторник.

По его словам, все силы брошены на то, чтобы как можно быстро локализовать пожар. "Всю ночь велись работы, которые и сейчас не прекращаются ни на минуту. В результате возникновения новых очагов сгорело, предположительно, уже более 12 гектаров, в том числе и недавно посаженные саженцы", - заявил глава лесного агентства.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, возглавляющий чрезвычайный штаб по ликвидации пожара, борьбу с огнем ведут авиация, спецтехника и сотни пожарных-спасателей.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Мобилизованы как государственные ресурсы, так и ресурсы соседних стран, и мы благодарны Азербайджану и Турции, всем, с которыми у нас очень тесная координация", - заявил Г.Мгебришвили.

При этом он подчеркнул, что идет интенсивная работа по локализации огня. "Главное, что на данном этапе нет опасности распространения огня на населенные пункты. Сегодня с утра дополнительно мобилизованы 500 сотрудников департамента особых поручений МВД, которые сразу же активно включились в операцию по ликвидации пожара. Также работает спецтехника, в лесу проложена дорога в 3 километра, чтобы пожарные машины смогли вплотную подойти к очагам возгорания", - отметил руководитель штаба.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БОРЖОМИ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]