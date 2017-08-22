Столтенберг встретится с президентом Польши и посетит батальон НАТО в этой стране

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 августа проведет в Варшаве переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, а 25 августа посетит батальон НАТО в Ожише (Польша), сообщает во вторник газета "Речь посполита".

Переговоры пройдут в Бельведерском дворце Варшавы, там также будут присутствовать министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох и глава Канцелярии президента Кшиштоф Щерский.

По словам К.Щерского, встреча будет посвящена дальнейшей активности НАТО в регионе в условиях проведения совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2017" в период с 14 по 20 сентября этого года на территории Белоруссии.

Кроме того, политики обсудят сотрудничество с южным флангом НАТО и следующие шаги к усилению безопасности в этой части Европы, сказал он.

Затем 25 августа Й.Столтенберг посетит военную базу НАТО в польском городе Ожише, находящемся в 100 км от Калининграда, и, как ожидается, встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло.

Подразделение НАТО в Ожише было размещено этой весной.