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Дальнее зарубежье 22.08.2017 16:29

Столтенберг встретится с президентом Польши и посетит батальон НАТО в этой стране

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 августа проведет в Варшаве переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, а 25 августа посетит батальон НАТО в Ожише (Польша), сообщает во вторник газета "Речь посполита".

Переговоры пройдут в Бельведерском дворце Варшавы, там также будут присутствовать министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох и глава Канцелярии президента Кшиштоф Щерский.

По словам К.Щерского, встреча будет посвящена дальнейшей активности НАТО в регионе в условиях проведения совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2017" в период с 14 по 20 сентября этого года на территории Белоруссии.

Кроме того, политики обсудят сотрудничество с южным флангом НАТО и следующие шаги к усилению безопасности в этой части Европы, сказал он.

Затем 25 августа Й.Столтенберг посетит военную базу НАТО в польском городе Ожише, находящемся в 100 км от Калининграда, и, как ожидается, встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло.

Подразделение НАТО в Ожише было размещено этой весной.

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Тэги: НАТО, ПОЛЬША, ГЕНСЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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