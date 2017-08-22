Лукашенко назвал сытость белорусов условием мира в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает продовольственную безопасность залогом мира и порядка в стране.
"Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся", - заявил А.Лукашенко во вторник на совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики.
Поэтому, по его словам, "и уборочная, и осенний сев, и заготовка кормов - это отдельная тема".
Президент подчеркнул, что продовольственная безопасность страны важнейшая на сегодня тема.
"Я внимательно отслеживаю то, о чем пишут в различных средствах массовой информации. Ошибка журналистов состоит в том, что они везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе президента. Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой. Речь идет исключительно о продовольственной безопасности нашей страны", - сказал глава государства.
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