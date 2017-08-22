Президент Белоруссии поручил создать суперкомбайн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране суперкомбайн, который превосходил бы импортные аналоги.
"Еще одно направление в "Гомсельмаше" (ОАО "Гомсельмаш" - ИФ) - создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть", - заявил А.Лукашенко во вторник на совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики.
Как отметил президент, он поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модели комбайна "Полесье".
"Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы "Гомсельмаша" на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн", - сказал А.Лукашенко.
При этом глава государства отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси, поскольку соответствующие производства в стране есть.
В данной связи, президент поручил запланировать на зиму посещение им "Гомсельмаша", чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.
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