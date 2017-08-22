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Внешняя политика 22.08.2017 14:21

В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

Памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви на улице Баку в городе Роттердам (Нидерланды), сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиль Гасымов.

«По инициативе КАЕ и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса в Роттердаме будет открыта улица Азербайджан. А на улице Баку воздвигнут памятник Низами Гянджеви»,- сказал С.Гасымов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в этой связи, уже проведена соответствующая работа с местными муниципальными органами.

«Разрешение на установку памятника и открытию улицы будет получено ближайшее время»,- отметил С.Гасымов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, ПОЭТ, ПАМЯТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]