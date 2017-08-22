В Роттердаме установят памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

Памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви на улице Баку в городе Роттердам (Нидерланды), сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Сахиль Гасымов.

«По инициативе КАЕ и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса в Роттердаме будет открыта улица Азербайджан. А на улице Баку воздвигнут памятник Низами Гянджеви»,- сказал С.Гасымов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в этой связи, уже проведена соответствующая работа с местными муниципальными органами.

«Разрешение на установку памятника и открытию улицы будет получено ближайшее время»,- отметил С.Гасымов.

Ф.Исазаде