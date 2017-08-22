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Дальнее зарубежье 22.08.2017 17:32

В Маниле не считают возможным прямое участие США в совместной операции против террористов на Филиппинах

Филиппины не рассматривают возможность проведения совместной операции с США по борьбе с исламским терроризмом на своей территории.

"Нет", - сказал заместитель министра обороны Филиппин Раймундо Элефанте в интервью "Интерфаксу" на площадке международного военно-технического форума "Армия 2017", отвечая на вопрос, возможен ли допуск США до действий "на земле" в рамках антитеррористической операции в этой стране.

На уточняющий вопрос, каковы шансы на проведение операции ВВС США против террористов на Филиппинах, заместитель министра обороны ответил: "США помогают нам сбором разведывательных данных".

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, США, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]