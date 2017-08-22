В Маниле не считают возможным прямое участие США в совместной операции против террористов на Филиппинах

Филиппины не рассматривают возможность проведения совместной операции с США по борьбе с исламским терроризмом на своей территории.

"Нет", - сказал заместитель министра обороны Филиппин Раймундо Элефанте в интервью "Интерфаксу" на площадке международного военно-технического форума "Армия 2017", отвечая на вопрос, возможен ли допуск США до действий "на земле" в рамках антитеррористической операции в этой стране.

На уточняющий вопрос, каковы шансы на проведение операции ВВС США против террористов на Филиппинах, заместитель министра обороны ответил: "США помогают нам сбором разведывательных данных".