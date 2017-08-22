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Финансы 22.08.2017 14:34

Аукционный центр при АБА начнет работать в ближайшее время

ООО «Аукционный центр» при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) начнет работать в ближайшее время, говорится в сообщении АБА.

«Центр будет играть роль платформы для продажи имущества, находящегося в залоге», - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что центр не планирует проводить валютные аукционы.

Уставный капитал ООО, которое прошло регистрацию 22 мая этого года, составляет 1 тыс. манатов.

Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБА, АУКЦИОНЫ, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]