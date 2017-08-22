Аукционный центр при АБА начнет работать в ближайшее время

ООО «Аукционный центр» при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) начнет работать в ближайшее время, говорится в сообщении АБА.

«Центр будет играть роль платформы для продажи имущества, находящегося в залоге», - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что центр не планирует проводить валютные аукционы.

Уставный капитал ООО, которое прошло регистрацию 22 мая этого года, составляет 1 тыс. манатов.

Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.

А.Ахундов