Аукционный центр при АБА начнет работать в ближайшее время

ООО «Аукционный центр» при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) начнет работать в ближайшее время, говорится в сообщении АБА.
«Центр будет играть роль платформы для продажи имущества, находящегося в залоге», - говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что центр не планирует проводить валютные аукционы.
Уставный капитал ООО, которое прошло регистрацию 22 мая этого года, составляет 1 тыс. манатов.
Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.
А.Ахундов
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